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Самолет для Трампа: в Катаре говорят о "межправительственном соглашении", а не о подарке президенту

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 мая 2025, 04:14
Самолет для Трампа: в Катаре говорят о межправительственном соглашении, а не о подарке президенту
фото: Wikicommons

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил, что возможность передачи самолета является не подарком президенту США Дональду Трампу, а "межправительственным соглашением".

Источник: Аль Тани в интервью CNN

Детали: Аль Тани добавил, что соглашение еще "рассматривается" обеими сторонами.

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Прямая речь Аль Тани: "Это очень простое межправительственное соглашение. Министерство обороны Катара и Министерство обороны США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы".

Детали: По словам Аль Тани, "это соглашение между правительствами", которое не имеет ничего отношения к отдельным лицам - будь то со стороны США или Катары.

Вместе с тем Аль Тани сказал, что "обычно" предложение будет отозвано, если соглашение будет признано незаконным.

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Прямая речь Аль Тани: "Мы не будем делать ничего незаконного…"

Это очень прозрачный обмен между двумя правительствами.

Детали: Аль Тани также отрицает предположение о том, что катарцы пытаются купить влияние в Соединенных Штатах.

Прямая речь: "Зачем нам покупать влияние? Если посмотреть на последние десять лет отношений между США и Катаром, Катар всегда поддерживал США, когда это было нужно: и в борьбе с терроризмом, и во время эвакуации из Афганистана, и при освобождении заложников из разных стран".

Детали: Аль Тани добавил, что Катар "всегда прилагает усилия, чтобы помочь и поддержать США, потому что мы верим, что эта дружба должна быть взаимовыгодной для обеих стран".

Напомним: Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа примет в подарок от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747-8.

Позже стало известно, что самолет, который Катар дарит президенту США Дональду Трампу, в конце концов будет стоить не заявленные 400 миллионов долларов, а более миллиарда.

Трампавиа
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