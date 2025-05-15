Британія і Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – Reuters

Велика Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару" з дальністю дії понад 2 000 кілометрів.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву міністра оборони Британії Джона Гілі

Деталі: Видання зазначає, що проєкт базується на зобов'язанні, взятому минулого року щодо розробки нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності того, щоб Європа могла захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

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У публікації додають, що Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної зброї на зустрічі в Берліні.

Дослівно із заяви Гілі: "У більш небезпечному світі НАТО та європейські союзники єдині".

"Це партнерство допомагає нам зробити оборону двигуном зростання – створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію та залучаючи інвестиції у Великій Британії та Німеччині".

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Деталі: У заяві не зазначені деталі щодо про терміни і бюджет проєкту.

Очікується також, що міністри обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних та розвідувальних літаків та оголосять про угоду щодо купівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.