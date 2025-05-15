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Британия и Германия разработают ударное оружие дальностью 2000 км – Reuters

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 мая 2025, 06:28
Британия и Германия разработают ударное оружие дальностью 2000 км – Reuters
фото: Shutterstock.com

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 километров.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Британии Джона Гили

Детали: Издание отмечает, что проект базируется на обязательстве, взятом в прошлом году по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость того, чтобы Европа могла оградить себя от любой эскалации войны в Украине.

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В публикации добавляют, что Гили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойного оружия на встрече в Берлине.

Дословно из заявления Гили: "В более опасном мире НАТО и европейские союзники едины".

"Это партнерство помогает нам сделать оборону двигателем роста – создавая рабочие места, повышая квалификацию и привлекая инвестиции в Великобритании и Германии".

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Детали: В заявлении не указаны детали относительно сроков и бюджета проекта.

Ожидается, что министры обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов и объявят о соглашении по покупке Германией военных мостов британского производства.

ГерманияВеликобританияоружие
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