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В Україні збережеться дощова погода

Ірина БалачукЧетвер, 15 травня 2025, 13:05
В Україні збережеться дощова погода
Фото ілюстративне з unsplash.com

Найближчими днями у більшості областей України пройдуть невеликі та помірні дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У п’ятницю дощитиме у на півночі, північному сході, заході та в центрі країни. У західних областях вночі 3-5° тепла, вдень до +13°, на решті території вночі 8-11°, вдень до 16-20°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень 16 травня у більшості південних, центральних і Сумській областях місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві 16 травня дощ, вночі 6-8°, вдень до +11°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У суботу по всій території країни прогнозують дощі, у північних, центральних та південних регіонах – помірні дощі.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 5-7° тепла, вдень 11-15°; на решті території вночі 9-12°, вдень 14-21°.  Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

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У Києві 17 травня помірний дощ, вночі 7-9°, вдень до +15°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У неділю також дощитиме по всій території країни, вночі від 4-6° тепла у західних областях до 10-14° на решті території, вдень до +19°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці 18 травня вночі помірний дощ, 8-10°, вдень невеликий дощ до +15°, вітер західний, 3-8 м/с.

погода
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