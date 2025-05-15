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В Украине сохранится дождливая погода

Ирина БалачукЧетверг, 15 мая 2025, 13:05
В Украине сохранится дождливая погода
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в большинстве областей Украины пройдут небольшие и умеренные дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В пятницу дожди будут идти на севере, северо-востоке, западе и в центре страны. В западных областях ночью 3-5° тепла, днем до +13°, на остальной территории ночью 8-11°, днем до 16-20°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем 16 мая в большинстве южных, центральных и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве 16 мая дождь, ночью 6-8°, днем до +11°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В субботу по всей территории страны прогнозируют дожди, в северных, центральных и южных регионах – умеренные дожди.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 5-7° тепла, днем 11-15°; на остальной территории ночью 9-12°, днем 14-21°.  Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

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В Киеве 17 мая умеренный дождь, ночью 7-9°, днем до +15°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В воскресенье также будет дождливо по всей территории страны, ночью от 4-6° тепла в западных областях до 10-14° на остальной территории, днем до +19°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

В столице 18 мая ночью умеренный дождь, 8-10°, днем небольшой дождь до +15°, ветер западный, 3-8 м/с.

погода
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