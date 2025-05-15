Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Майдані в Києві посилять охорону біля Меморіалу пам'яті загиблих героїв

Тетяна ОлійникЧетвер, 15 травня 2025, 22:32
На Майдані в Києві посилять охорону біля Меморіалу пам'яті загиблих героїв
Ajnj - Andriy Zhyhaylo/Getty Images

У Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані Незалежності та заборонять проводити там розважальні заходи й здійснювати комерційну діяльність.

Джерело: голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, поліція Києва

Пряма мова: "Народний Меморіал памʼяті на Майдані. Бійка, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих.

Реклама:

Я готую розпорядження про посилення охорони в районі меморіалу; заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті)".

Деталі: Також планують заборонити видачу й перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Перед цим у поліції Києва повідомили про затримання жінки, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв.

РЕКЛАМА:
 
фото - національна поліція

"33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі", – сказано в повідомленні.

Її доставили до відділення поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра
Переговори української та російської делегацій в Туреччині розпочнуться в п'ятницю – джерело
Премʼєр Британії прокоментував відмову Путіна їхати на переговори в Стамбул
Екскерівниці Хмельницької МСЕК суд продовжив арешт і вкотре зменшив суму застави
фотоЗеленський розповів, про "хорошу та продуктивну" зустріч з Ердоганом
Україна направляє делегацію на переговори з РФ у Стамбулі – Зеленський
Усі новини...
Київ
Гру видовищною зробили фанати: яким був фінал Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо"
У Києві авто ТЦК потрапило в ДТП: там кажуть, що мобілізований смикнув за кермо
У Києві госпіталізували вже 19 дітей через спалах гепатиту А
Останні новини
23:09
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 117 бойових зіткнень
22:43
У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра
22:32
На Майдані в Києві посилять охорону біля Меморіалу пам'яті загиблих героїв
22:12
Михайло Ткач: "Я мрію зробити розслідування, які допоможуть Україні перемогти Росію"
22:10
Рубіо розказав, коли США обговорюватимуть потенційну зустріч Трампа і Путіна
21:44
РосЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори в Стамбулі
21:36
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ: там 12 людей
21:26
Сікорський спитав на зустрічі НАТО про угорських шпигунів в Україні, Сійярто розлютився
21:19
Рубіо заперечив, що Вашингтон проти запрошення Зеленського на саміт НАТО
21:01
ЄС закрив лазівку для зняття санкцій з російських олігархів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: