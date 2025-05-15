На Майдані в Києві посилять охорону біля Меморіалу пам'яті загиблих героїв

У Києві посилять охорону Меморіалу пам'яті загиблих героїв на Майдані Незалежності та заборонять проводити там розважальні заходи й здійснювати комерційну діяльність.

Джерело: голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, поліція Києва

Пряма мова: "Народний Меморіал памʼяті на Майдані. Бійка, наслідком якої стало пошкодження прапорів, фотографій загиблих.

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Я готую розпорядження про посилення охорони в районі меморіалу; заборону проведення розважальних заходів на Майдані у визначених локаціях, а також інших масових заходів (окрім вшанування памʼяті)".

Деталі: Також планують заборонити видачу й перегляд виданих дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану (аніматори, кульки, фоторамки тощо).

Перед цим у поліції Києва повідомили про затримання жінки, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв.

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фото - національна поліція

"33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі", – сказано в повідомленні.

Її доставили до відділення поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.