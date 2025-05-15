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На Майдане в Киеве усилят охрану возле Мемориала памяти погибших героев

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 22:32
На Майдане в Киеве усилят охрану возле Мемориала памяти погибших героев
Ajnj - Andriy Zhyhaylo/Getty Images

В Киеве усилят охрану Мемориала памяти погибших героев на Майдане Независимости и запретят проводить там развлекательные мероприятия и осуществлять коммерческую деятельность.

Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, полиция Киева

Прямая речь: "Народный Мемориал памяти на Майдане. Драка, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших.

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Я готовлю распоряжение об усилении охраны в районе мемориала; запрет проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти)".

Детали: Также планируют запретить выдачу и пересмотр выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).

Перед этим в полиции Киева сообщили о задержании женщины, которая совершала хулиганские действия на Аллее Героев.

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фото - національна поліція 

"33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе", – сказано в сообщении.

Ее доставили в отделение полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Киев
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