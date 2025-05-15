У Лондоні затримали 21-річного українця за підозрою в підпалі будинку премʼєра

У Лондоні затримали 21-річного громадянина України у звʼязку із серією підпалів обʼєктів, повʼязаних із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Джерело: про це ввечері в четвер повідомила поліція Лондона, пише "Європейська правда"

Деталі: 21-річному Роману Лавриновичу інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

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Ідеться про підпал автомобіля, який раніше належав Кіру Стармеру, а також дві спроби підпалу будинку, що його премʼєр Британії здає в оренду.

"Лавринович був заарештований вранці 13 травня і залишається під вартою після отримання ордера на продовження терміну утримання під вартою. Він має з'явитися в Вестмінстерському магістратському суді в п'ятницю, 16 травня", – додали в поліції Лондона.

Сам Стармер напередодні заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".