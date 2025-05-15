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В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 22:43
В Лондоне задержали 21-летнего украинца по подозрению в поджоге дома премьера
Фото - getty images

В Лондоне задержали 21-летнего гражданина Украины в связи с серией поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: об этом вечером в четверг сообщила полиция Лондона, пишет "Европейская правда"

Детали: 21-летнему Роману Лавриновичу инкриминируют три поджога с намерением причинить вред жизни людей, отметили британские правоохранители.

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Речь идет о поджоге автомобиля, который ранее принадлежал Киру Стармеру, а также двух попытках поджога дома, который премьер Британии сдает в аренду.

"Лавринович был арестован утром 13 мая и остается под стражей после получения ордера на продление срока содержания под стражей. Он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд в пятницу, 16 мая", – добавили в полиции Лондона.

Сам Стармер накануне заявил, что поджоги объектов, связанных с ним, являются "нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Великобританияполиция
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