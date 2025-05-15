ЗМІ: США передали Ірану письмові пропозиції щодо ядерної угоди

США під час останнього раунду переговорів з Іраном щодо його ядерної програми передали письмові пропозиції того, якою може бути потенційна угода між сторонами.

Джерело: про це дізнався портал Axios від трьох джерел, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників Axios, посланник президента США Стів Віткофф, який веде переговори з Іраном, на останній зустрічі в неділю представив пропозицію щодо "ядерної" угоди.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який представляє іранську сторону, передав пропозицію для консультацій з верховним лідером Алі Хаменеї, президентом Масудом Пезешкіаном та іншими високопосадовцями.

Хоча деталі пропозиції невідомі, Віткофф на засіданні Ради безпеки ООН назвав її "витонченою" і "масштабною", але наголосив, що в переговорах потрібно досягти більшого прогресу.

У приватному порядку посланник Трампа також висловив оптимізм щодо останнього раунду переговорів з Іраном.

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Цей же оптимізм відобразив і президент США, заявивши в четвер, що Вашингтон і Тегеран близькі до угоди.

Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

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