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СМИ: США передали Ирану письменные предложения по ядерной сделке

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 23:24
СМИ: США передали Ирану письменные предложения по ядерной сделке
Фото - getty images

США во время последнего раунда переговоров с Ираном по его ядерной программе передали письменные предложения о том, каким может быть потенциальное соглашение между сторонами.

Источник: об этом стало известно порталу Axios от трех источников, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников Axios, посланник президента США Стив Виткофф, который ведет переговоры с Ираном, на последней встрече в воскресенье представил предложение по "ядерному" соглашению.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, представляющий иранскую сторону, передал предложение для консультаций с верховным лидером Али Хаменеи, президентом Масудом Пезешкианом и другими высокопоставленными чиновниками.

Хотя детали предложения неизвестны, Виткофф на заседании Совета безопасности ООН назвал его "изощренным" и "масштабным", но подчеркнул, что в переговорах нужно достичь большего прогресса.

В частном порядке посланник Трампа также выразил оптимизм относительно последнего раунда переговоров с Ираном.

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Этот же оптимизм отразил и президент США, заявив в четверг, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению.

Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом: Ближневосточные вызовы Трампа: как изменится политика США в регионе.

СШАИранядерное оружие
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