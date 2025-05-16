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Глава посольства Польщі: Передача Україні МіГ-29 цілком можлива

Уляна Кричковська, Ірина БалачукП'ятниця, 16 травня 2025, 08:59
Глава посольства Польщі: Передача Україні МіГ-29 цілком можлива
Винищувач МиГ-29 Повітряних сил Польщі. Фото з сайту militarnyi.com

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич назвав можливою передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29, переговори про це тривають.

Джерело: Лукасевич в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: На запитання журналіста, чи може Україна отримати додаткову партію літаків МіГ-29, глава посольства сказав, що це "в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16".

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"Що стосується МіГ-29, то ми поступово виводимо їх з нашого озброєння, замінюючи на F-16. Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають", – запевнив Лукасевич.

Передісторія:

Польщавинищувачідопомога Україні
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