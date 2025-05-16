Глава посольства Польши: Передача Украине МиГ-29 вполне возможна

Руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич назвал возможной передачу Украине советских истребителей МиГ-29, переговоры об этом продолжаются.

Источник: Лукасевич в интервью "Европейской правде"

Детали: На вопрос журналиста, может ли Украина получить дополнительную партию самолетов МиГ-29, глава посольства сказал, что это "в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16".

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"Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их с нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", – заверил Лукасевич.

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