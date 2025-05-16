У центрі Києва зі стріляниною зупиняли машину порушника, який наїхав на патрульного

Уночі 16 травня у центрі столиці лунали постріли, у поліції повідомили, що стріляв патрульний по автомобілю порушника – чоловік був у розшуку і під час перевірки документів наїхав на поліцейського.

Джерело: Патрульна поліція Києва у коментарі "Українській правді"

Деталі: Очевидці повідомили УП, що подія сталася під ранок на Майдані Незалежності.

Реклама:

"Українська правда" звернулась з цього приводу по коментарі до поліції.

Дослівно Патрульна поліція Києва: "Уночі, під час патрулювання, інспектори зупинили автомобіль Audi, водій якого рухався містом в період дії комендантської години. Перевіривши документи у водія, патрульні з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 КУпАП. Ми запросили громадянина проїхати до РТЦК для подальшого з'ясування всіх обставин".

Деталі: У поліції додали, чоловік у відповідь на це почав агресивно поводитися і поїхав з місця події, "здійснивши наїзд на поліцейського".

РЕКЛАМА:

"Згідно з ч. 7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", інспектор здійснив постріли з табельної вогнепальної зброю у напрямку транспортного засобу, проте водій продовжив рух", – повідомили у поліції.

Наразі транспортний засіб знайшли, утікача затримали.

"Подальшим з'ясуванням всіх обставин займаються слідчі. Постраждалих внаслідок застосування зброї немає. Патрульний звернувся за медичною допомогою", – підсумували у поліції.