Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Києва зі стріляниною зупиняли машину порушника, який наїхав на патрульного

Ірина БалачукП'ятниця, 16 травня 2025, 12:18
У центрі Києва зі стріляниною зупиняли машину порушника, який наїхав на патрульного
Авто патрульної поліції. Фото ілюстративне з сайту koda.gov.ua

Уночі 16 травня у центрі столиці лунали постріли, у поліції повідомили, що стріляв патрульний по автомобілю порушника – чоловік був у розшуку і під час перевірки документів наїхав на поліцейського.  

Джерело: Патрульна поліція Києва у коментарі "Українській правді"

Деталі: Очевидці повідомили УП, що подія сталася під ранок на Майдані Незалежності.

Реклама:

"Українська правда" звернулась з цього приводу по коментарі до поліції.

Дослівно Патрульна поліція Києва: "Уночі, під час патрулювання, інспектори зупинили автомобіль Audi, водій якого рухався містом в період дії комендантської години. Перевіривши документи у водія, патрульні з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 КУпАП. Ми запросили громадянина проїхати до РТЦК для подальшого з'ясування всіх обставин".

Деталі: У поліції додали, чоловік у відповідь на це почав агресивно поводитися і поїхав з місця події, "здійснивши наїзд на поліцейського".

РЕКЛАМА:

"Згідно з ч. 7 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", інспектор здійснив постріли з табельної вогнепальної зброю у напрямку транспортного засобу, проте водій продовжив рух", – повідомили у поліції.

Наразі транспортний засіб знайшли, утікача затримали.

"Подальшим з'ясуванням всіх обставин займаються слідчі. Постраждалих внаслідок застосування зброї немає. Патрульний звернувся за медичною допомогою", – підсумували у поліції.

Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У центрі Києва зі стріляниною зупиняли машину порушника, який наїхав на патрульного
Трамп розповів, коли зможе зустрітися з Путіним
Зеленський прибув до Албанії
документСБУ заявила про заходи щодо "злодія в законі" Умки, якого раніше помітили на святкуванні зі спецслужбовцем
Росіяни вранці атакували комунальників у Куп’янську: 1 загибла, 4 поранених   
Україна втратила F-16: пілот відвів літак від населеного пункту і успішно катапультувався – Повітряні сили  
Усі новини...
Київ
Атака ворожих дронів на Київ: зайнялася пожежа, уламки впали на території котельні
На Майдані в Києві посилять охорону біля Меморіалу пам'яті загиблих героїв
Гру видовищною зробили фанати: яким був фінал Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо"
Останні новини
13:45
Єрмак: Прив’язати нові переговори до 2022 року у росіян не вийде
13:41
фото У Стамбулі почались переговори між Україною, Туреччиною і РФ – росЗМІ
13:41
На рахунках НБУ є "кабальні" для України ВВП-варанти. Скільки на них заробив регулятор
13:40
Фон дер Ляєн заявила, що Путін не готовий до миру: Маємо посилити тиск
13:35
У США за контрабанду судитимуть вчену-росіянку, яка працювала у Гарварді: їй загрожує депортація
13:33
Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння
13:32
Вихідні будуть з дощами, а новий тиждень принесе в Карпати мокрий сніг
13:31
СБУ викрила "крота" ФСБ у бойовому підрозділі ЗСУ
13:20
Шмигаль пояснив, чому уряд не планує суттєво змінювати критерії і підходи до бронювання
13:20
Лукашенко на фоні підготовки до навчань з РФ заявив, що Білорусь ні на кого не нападатиме
Усі новини...
Реклама:
Реклама: