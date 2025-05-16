В центре Киева со стрельбой останавливали машину нарушителя, который наехал на патрульного

Ночью 16 мая в центре столицы раздавались выстрелы, в полиции сообщили, что стрелял патрульный по автомобилю нарушителя – мужчина был в розыске и во время проверки документов наехал на полицейского.

Источник: Патрульная полиция Киева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Очевидцы сообщили УП, что событие произошло под утро на Майдане Независимости.

Реклама:

"Украинская правда" обратилась по этому поводу по комментарии в полицию.

Дословно Патрульная полиция Киева: "Ночью, во время патрулирования, инспекторы остановили автомобиль Audi, водитель которого двигался по городу в период действия комендантского часа. Проверив документы у водителя, патрульные выяснили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 КУоАП. Мы пригласили гражданина проехать в РТЦК для дальнейшего выяснения всех обстоятельств".

Детали: В полиции добавили, мужчина в ответ на это начал агрессивно себя вести и уехал с места происшествия, "совершив наезд на полицейского".

РЕКЛАМА:

"Согласно ч. 7 ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции", инспектор произвел выстрелы из табельного огнестрельного оружия в направлении транспортного средства, однако водитель продолжил движение", – сообщили в полиции.

Сейчас транспортное средство нашли, беглеца задержали.

"Дальнейшим выяснением всех обстоятельств занимаются следователи. Пострадавших в результате применения оружия нет. Патрульный обратился за медицинской помощью", – подытожили в полиции.