Вихідні будуть з дощами, а новий тиждень принесе в Карпати мокрий сніг

Найближчими днями в Україні буде дощова погода, у понеділок у Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "У вихідні в більшості областей дощі, лише у західній частині вночі переважно без опадів; в понеділок в Україні невеликі, у західних областях, вдень і на Лівобережжі помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом".

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Деталі: У суботу та неділю температура повітря вночі сягне 6-12°, у західних областях 2-8° тепла, вдень 11-17°, на сході та південному сході країни 18-23°.

Вітер очікується північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень 17 травня місцями на Лівобережжі, 18-19 травня в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу дощ, вночі 6-8°, вдень 12-14° тепла, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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У неділю в столиці також дощитиме, але вдень буде трохи тепліше – до 15-17°, вітер очікується південно-західний 7-12 м/с.