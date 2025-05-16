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Выходные будут с дождями, а новая неделя принесет в Карпаты мокрый снег

Ирина БалачукПятница, 16 мая 2025, 13:32
Выходные будут с дождями, а новая неделя принесет в Карпаты мокрый снег
Фото иллюстративное с unsplash.com

В ближайшие дни в Украине будет дождливая погода, в понедельник в Карпатах прогнозируют мокрый снег. 

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "В выходные в большинстве областей дожди, только в западной части ночью преимущественно без осадков; в понедельник в Украине небольшие, в западных областях, днем и на Левобережье умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом".

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Детали: В субботу и воскресенье температура воздуха ночью достигнет 6-12°, в западных областях 2-8° тепла, днем 11-17°, на востоке и юго-востоке страны 18-23°.

Ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем 17 мая местами на Левобережье, 18-19 мая в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В Киеве в субботу дождь, ночью 6-8°, днем 12-14° тепла, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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В воскресенье в столице также будет дождливо, но днем немного потеплеет – до 15-17°, ветер ожидается юго-западный 7-12 м/с.

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