Фон дер Ляєн заявила, що Путін не готовий до миру: Маємо посилити тиск

Президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Тирані заявила, що останні дії правителя РФ Володимира Путіна свідчать про його небажання миру, тому потрібно посилити санкційний тиск на нього.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Президентка ЄК нагадала, що спочатку Путін закликав до припинення вогню напередодні 9 травня, але потім не дотримався цієї обіцянки.

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Потім, за її словами, Україна за підтримки Європейського Союзу та США закликала до повного і беззастережного припинення вогню на 30 днів, але Путін відхилив цю пропозицію.

"І нарешті він запропонував зустріч безпосередньо між Україною і Росією в Туреччині. Президент Зеленський був готовий до зустрічі. Президент Путін так і не з'явився. І це показує справжнє переконання президента Путіна, що він не хоче миру. Тому ми маємо посилити тиск", – сказала вона.

Вона додала, що саме тому ЄС працює над новим пакетом санкцій.

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"Цей пакет включатиме, наприклад, санкції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2". Він охоплюватиме роботу над включенням до списку більшої кількості суден російського "тіньового флоту", а також зниження верхньої межі ціни на нафту і додаткові санкції проти фінансового сектору Росії. Для нас важливо, щоб ми домоглися миру, і тому ми маємо посилити тиск на президента Путіна, доки він не буде готовий до миру", – заявила фон дер Ляєн.

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