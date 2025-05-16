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Фон дер Ляйен заявила, что Путин не готов к миру: Должны усилить давление

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 16 мая 2025, 13:40
Фон дер Ляйен заявила, что Путин не готов к миру: Должны усилить давление
Урсула фон дер Ляєн, фото: ОП

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества в Тиране заявила, что последние действия правителя РФ Владимира Путина свидетельствуют о его нежелании мира, поэтому нужно усилить санкционное давление на него.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Президент ЕК напомнила, что сначала Путин призвал к прекращению огня накануне 9 мая, но потом не сдержал это обещание.

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Затем, по ее словам, Украина при поддержке Европейского Союза и США призвала к полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней, но Путин отклонил это предложение.

"И наконец он предложил встречу непосредственно между Украиной и Россией в Турции. Президент Зеленский был готов к встрече. Президент Путин так и не появился. И это показывает настоящее убеждение президента Путина, что он не хочет мира. Поэтому мы должны усилить давление", - сказала она.

Она добавила, что именно поэтому ЕС работает над новым пакетом санкций.

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"Этот пакет будет включать, например, санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Он будет охватывать работу над включением в список большего количества судов российского "теневого флота", а также снижение верхнего предела цены на нефть и дополнительные санкции против финансового сектора России. Для нас важно, чтобы мы добились мира, и поэтому мы должны усилить давление на президента Путина, пока он не будет готов к миру", – заявила фон дер Ляйен.

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