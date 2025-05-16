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Трамп каже, що можливо зателефонує Путіну

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 16 травня 2025, 14:50
Трамп каже, що можливо зателефонує Путіну
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що, "можливо", зателефонує лідеру Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії в Україні.

Джерело: "Європейська правда", CNN

Деталі: Трамп, спілкуючись із журналістами на борту літака Air Force One, сказав про можливу телефонну розмову у контексті потенційної зустрічі з російським лідером.

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"Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося", – заявив американський лідер.

"Я думаю, ми вирішимо це питання, а може й ні, але принаймні ми будемо знати. І якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво", – сказав Трамп.

Раніше в п'ятницю президент США заявив, що планує зустрітися з Путіним "щойно ми зможемо це організувати".

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Трамп також заявив, що світ стане ще безпечнішим "через 2-3 тижні". 

У четвер Трамп заявив, що мирне врегулювання війни Росії проти України не може відбутися без його зустрічі з господарем Кремля Володимиром Путіним.

ТрампСШАПутінпереговори
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