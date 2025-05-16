ЄС посилить 17-й пакет санкцій проти Росії ще трьома видами покарань

Євросоюз 20 травня має затвердити 17-й пакет санкцій проти РФ, а на додачу до нього запровадити ще три пакети санкцій: за гібридну діяльність Росії, за порушення прав людини та застосування хімічної зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посадовця Євросоюзу, залученого до підготовки вказаних документів

Деталі: Також вказані плани підтвердили кілька дипломатів держав ЄС у Брюсселі, з якими поспілкувалася "ЄвроПравда".

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"У вівторок планується затвердити ряд різнобічних пакетів санкцій. Це буде найширше в історії одночасне запровадження різних видів санкцій ЄС проти Росії, яких є чотири", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

"Загалом ми очікуємо на прийняття 20 травня понад 130 індивідуальних санкцій, а також – санкції щодо військової промисловості РФ та її постачальників з третіх країн, дезінформаційної пропаганди та російського тіньового флоту", – додав він.

Перший пакет санкцій, який має затвердити 20 травня Рада ЄС – це, власне, 17-й пакет санкцій, які Євросоюз запроваджує у відповідь на російську агресію проти України.

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"До 17-го пакету санкцій увійде 75 індивідуальних санкцій, а також – біля 200 суден "тіньового флоту" РФ. І це найбільший на сьогоднішній день пакет санкцій проти Росії щодо суден", – розповів посадовець ЄС.

За його словами, другий напрямок санкцій проти Росії, які планують затвердити 20 травня – це пакет санкцій щодо гібридної діяльності Росії в рамках режиму гібридних санкцій, який включатиме в себе 27 позицій та секторальних заходів.

Третій – пакет щодо порушень прав людини у Росії в рамках режиму санкцій за порушення прав людини, куди планують внести 28 індивідуальних санкційних позицій.

І четвертий – пакет санкцій за використання Росією хімічних засобів масового ураження як засобу ведення війни в Україні в рамках режиму санкцій за хімічну зброю.

За словами співрозмовника "Європейської правди" усі чотири пакета санкцій – узгоджені на рівні послів держав ЄС, і жодна держава – включаючи Угорщину – станом на зараз не має заперечень щодо їх прийняття.

Як раніше повідомляла "ЄвроПравда", 17-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити на Раді ЄС у закордонних справах 20 травня.

16 травня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, які заходи можуть увійти у наступний, 18-й пакет санкцій проти РФ, який вже почали розробляти.