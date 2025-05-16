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ЕС усилит 17-й пакет санкций против России еще тремя видами наказаний

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 18:43
ЕС усилит 17-й пакет санкций против России еще тремя видами наказаний
фото: Getty Images

Евросоюз 20 мая должен утвердить 17-й пакет санкций против РФ, а в дополнение к нему ввести еще три пакета санкций: за гибридную деятельность России, за нарушение прав человека и применение химического оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника Евросоюза, вовлеченного в подготовку указанных документов

Детали: Также указанные планы подтвердили несколько дипломатов государств ЕС в Брюсселе, с которыми пообщалась "ЕвроПравда".

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"Во вторник планируется утвердить ряд разносторонних пакетов санкций. Это будет самое широкое в истории одновременное введение различных видов санкций ЕС против России, которых четыре", – рассказал собеседник "Европейской правды".

"В целом мы ожидаем принятия 20 мая более 130 индивидуальных санкций, а также – санкции в отношении военной промышленности РФ и ее поставщиков из третьих стран, дезинформационной пропаганды и российского теневого флота", – добавил он.

Первый пакет санкций, который должен утвердить 20 мая Совет ЕС – это, собственно, 17-й пакет санкций, которые Евросоюз вводит в ответ на российскую агрессию против Украины.

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"В 17-й пакет санкций войдет 75 индивидуальных санкций, а также – около 200 судов "теневого флота" РФ. И это самый большой на сегодняшний день пакет санкций против России в отношении судов", – рассказал чиновник ЕС.

По его словам, второе направление санкций против России, которые планируют утвердить 20 мая – это пакет санкций в отношении гибридной деятельности России в рамках режима гибридных санкций, который будет включать в себя 27 позиций и секторальных мероприятий.

Третий – пакет по нарушениям прав человека в России в рамках режима санкций за нарушение прав человека, куда планируют внести 28 индивидуальных санкционных позиций.

И четвертый – пакет санкций за использование Россией химических средств массового поражения как средства ведения войны в Украине в рамках режима санкций за химическое оружие.

По словам собеседника "Европейской правды" все четыре пакета санкций – согласованы на уровне послов государств ЕС, и ни одно государство – включая Венгрию – по состоянию на сейчас не имеет возражений относительно их принятия.

Как ранее сообщала "ЕвроПравда", 17-й пакет санкций против России могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая.

16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие меры могут войти в следующий, 18-й пакет санкций против РФ, который уже начали разрабатывать.

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