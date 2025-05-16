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США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 20:44
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
фото: Getty Images

Сполучені Штати готуються пізніше цього року розпочати переговори з європейськими союзниками про скорочення чисельності американський військ в Європі.

Джерело: посол США при НАТО Метью Вітакер, якого цитують Reuters і "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи адміністрація президента США Трампа розглядає можливість виведення військ із Європи, Вітакер сказав, що "нічого не вирішено".

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"Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в рамках НАТО. Це буде, безумовно, після саміту (в Гаазі – Ред.), десь наприкінці року, ми почнемо ці переговори... Усі наші союзники готові до цього", – додав він.

Вітакер сказав, що США обговорять із союзниками будь-які зміни в чисельності військ, щоб уникнути прогалин у безпеці.

"Це більш ніж 30-річне бажання США (скоротити війська в Європі – Ред.), президент Трамп просто сказав: досить, це буде зроблено, і це буде зроблено зараз, це буде зроблено впорядковано, але ми не будемо більше терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки", – зазначив посол.

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При цьому він запевнив, що "Сполучені Штати залишаться в цьому альянсі, і ми будемо великим другом і великим союзником".

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет раніше казав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

У квітні ЗМІ повідомили, що у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.

Читайте також аналітичну статтю "Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО".

СШАЄвропаЗбройні сили
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