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США и Европа близки к переговорам о частичном выводе американский войск с континента

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 16 мая 2025, 20:44
США и Европа близки к переговорам о частичном выводе американский войск с континента
фото: Getty Images

Соединенные Штаты готовятся позже в этом году начать переговоры с европейскими союзниками о сокращении численности американский войск в Европе.

Источник: посол США при НАТО Мэтью Уитакер, которого цитируют Reuters и "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли администрация президента США Трампа возможность вывода войск из Европы, Уитакер сказал, что "ничего не решено".

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"Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (в Гааге – Ред.), где-то в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы к этому", – добавил он.

Уитакер сказал, что США обсудят с союзниками любые изменения в численности войск, чтобы избежать пробелов в безопасности.

"Это более чем 30-летнее желание США (сократить войска в Европе – Ред.), президент Трамп просто сказал: достаточно, это будет сделано, и это будет сделано сейчас, это будет сделано упорядоченно, но мы не будем больше терпеть промедление в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия", – отметил посол.

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При этом он заверил, что "Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником".

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Гегсет ранее говорил европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

В апреле СМИ сообщили, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

Читайте также аналитическую статью "Чем готова уступить Европа, чтобы США не вышли из НАТО".

СШАЕвропаВооруженные силы
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