Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фонд "Відродження" оголосив лауреатів Премії відкритого суспільства: серед них "Українська правда"

Євген КізіловП'ятниця, 16 травня 2025, 21:55
Фонд Відродження оголосив лауреатів Премії відкритого суспільства: серед них Українська правда
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва отримує премію. Фото: фонд "Відродження"

Міжнародний фонд "Відродження" оголосив лавреатів Премії відкритого суспільства. Перемогу здобули видання "Українська правда", член-засновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович, благодійний фонд "Повернись живим" та співзасновник правозахисного центру для військових "Принцип" Масі Найєм.

Джерело: "Детектор Медіа"

Деталі: Премія відкритого суспільства відзначає особистостей, організації та проєкти, які своїми діями змінюють країну, зміцнюють демократичні цінності та сприяють розвитку відкритого суспільства.

Реклама:

Премію вручили у двох номінаціях — "Творці відкритого суспільства" для тих, хто зробив тривалий внесок у розвиток демократичних інституцій, реформування державних процесів та впровадження сталих механізмів участі громадськості за останні 35 років, та "Голоси відкритого суспільства 2024" для ініціатив, які у 2024 році стали гучними голосами змін та ефективно працювали над вирішенням актуальних викликів.

Так, у номінації "Творці" серед організацій перемогу здобуло суспільно-політичне видання "Українська правда".

 
Фото: фонд "Відродження"

Серед номінантів також були Українська Гельсінська спілка з прав людини, мультимедійний проєкт Ukraїner, благодійний фонд "Повернись живим", PEN Ukraine, Центр протидії корупції та благодійний фонд "Голоси дітей".

РЕКЛАМА:

Серед особистостей у категорії  "Творці" відзначили члена-засновника Української Гельсінської групи, дисидента й дослідника-релігієзнавця Мирослава Мариновича.

Номінантами також були журналіст, письменник і публіцист Віталій Портников, директор Інституту фронтиру, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький, голова правління Громадянської мережі "Опора", членкиня правління International Centre for Ukrainian Victory Ольга Айвазовська, громадський діяч, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, правозахисниця, очільниця Центру громадянських свобод, лавреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та правозахисник, журналіст, військовий та співзасновник Центру прав людини Zmina Максим Буткевич.

Благодійний фонд "Повернись живим" став переможцем у номінації "Голоси" серед організацій.

Номінантами в категорії також були Платформа пам’яті "Меморіал", Центр громадянських свобод, всеукраїнський центр з протезування та реконструктивної підтримки SuperHumans, Жіночий ветеранський рух, PEN Ukraine та жіночий ненасильницький рух опору російській окупації "Зла мавка".

Серед особистостей у категорії  "Голоси" нагороду здобув адвокат, ветеран, співзасновник правозахисного центру для військових "Принцип" Масі Найєм.

На здобуття премії в цій категорії також були номіновані військовий аналітик, голова благодійного фонду "Повернись живим" та очільник правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут, політолог, журналіст, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, директор Інституту фронтиру, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький, співзасновниця благодійного фонду "Свої", керівниця напряму паліативної допомоги Леся Литвинова, журналістка, кураторка книжкових проєктів та літературних програм, колишня виконавча директорка PEN Ukraine Тетяна Терен і правозахисник, журналіст, військовий та співзасновник Центру прав людини Zmina Максим Буткевич.

До журі Премії цьогоріч увійшли:

  • філософ, голова Правління Міжнародного фонду "Відродження", головний редактор UkraineWorld Володимир Єрмоленко;
  • правозахисниця, очільниця Центру громадянських свобод, лавреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук;
  • правозахисник, журналіст, військовослужбовець Максим Буткевич;
  • дослідник культури, директор Центру юдаїки та головний редактор видавництва "Дух і літера" Леонід Фінберг;
  • експертка з виборчих процесів, голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська;
  • культурна менеджерка, директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта;
  • філософ, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" у 1998–2017 роках Євген Бистрицький.

ЗМІнагороди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
У МЗС України підтвердили, що від Росії на перемовинах лунали неприйнятні вимоги
ЄС посилить 17-й пакет санкцій проти Росії ще трьома видами покарань
Експосол США в Україні визнала, що вирішила звільнитись через Трампа
Суд закрив справу про поділ 17 мільярдів Порошенків
Переговори Україна-РФ призупинили
Усі новини...
ЗМІ
Адміністрація Трампа планує продати штаб-кваритиру "Голосу Америки" – Bloomberg
РосЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори в Стамбулі
Мільярд прочитань за місяць: якими були рекордні показники в історії "Української правди"
Останні новини
22:10
Макрон: Лідери ЄС мали змогу брати участь у переговорах України і РФ в режимі реального часу
21:57
Полтавська "Ворскла" вшосте виграла жіночий чемпіонат України з футболу
21:56
Екологи б'ють на сполох: поблизу Австралії птахи годують своїх дитинчат пластиком, виловленим з моря
21:55
фотоФонд "Відродження" оголосив лауреатів Премії відкритого суспільства: серед них "Українська правда"
21:53
фотоЧерез обстріли Куп’янського району на Харківщині 4 людей отримали поранення
21:26
"Їду в таксі після поранення, а там грає російський шансон". 23-річний "госпітальєр" про війну і тил
21:16
Шведського дипломата, підозрюваного у шпигунстві, знайшли мертвим
20:59
Euroclear втратить 185 мільйонів доларів через рішення російського суду
20:44
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
20:33
Nissan може передати частину заводів китайській Dongfeng
Усі новини...
Реклама:
Реклама: