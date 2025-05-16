Фонд "Відродження" оголосив лауреатів Премії відкритого суспільства: серед них "Українська правда"

Міжнародний фонд "Відродження" оголосив лавреатів Премії відкритого суспільства. Перемогу здобули видання "Українська правда", член-засновник Української Гельсінської групи Мирослав Маринович, благодійний фонд "Повернись живим" та співзасновник правозахисного центру для військових "Принцип" Масі Найєм.

Джерело: "Детектор Медіа"

Деталі: Премія відкритого суспільства відзначає особистостей, організації та проєкти, які своїми діями змінюють країну, зміцнюють демократичні цінності та сприяють розвитку відкритого суспільства.

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Премію вручили у двох номінаціях — "Творці відкритого суспільства" для тих, хто зробив тривалий внесок у розвиток демократичних інституцій, реформування державних процесів та впровадження сталих механізмів участі громадськості за останні 35 років, та "Голоси відкритого суспільства 2024" для ініціатив, які у 2024 році стали гучними голосами змін та ефективно працювали над вирішенням актуальних викликів.

Так, у номінації "Творці" серед організацій перемогу здобуло суспільно-політичне видання "Українська правда".

Фото: фонд "Відродження"

Серед номінантів також були Українська Гельсінська спілка з прав людини, мультимедійний проєкт Ukraїner, благодійний фонд "Повернись живим", PEN Ukraine, Центр протидії корупції та благодійний фонд "Голоси дітей".

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Серед особистостей у категорії "Творці" відзначили члена-засновника Української Гельсінської групи, дисидента й дослідника-релігієзнавця Мирослава Мариновича.

Номінантами також були журналіст, письменник і публіцист Віталій Портников, директор Інституту фронтиру, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький, голова правління Громадянської мережі "Опора", членкиня правління International Centre for Ukrainian Victory Ольга Айвазовська, громадський діяч, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, правозахисниця, очільниця Центру громадянських свобод, лавреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та правозахисник, журналіст, військовий та співзасновник Центру прав людини Zmina Максим Буткевич.

Благодійний фонд "Повернись живим" став переможцем у номінації "Голоси" серед організацій.

Номінантами в категорії також були Платформа пам’яті "Меморіал", Центр громадянських свобод, всеукраїнський центр з протезування та реконструктивної підтримки SuperHumans, Жіночий ветеранський рух, PEN Ukraine та жіночий ненасильницький рух опору російській окупації "Зла мавка".

Серед особистостей у категорії "Голоси" нагороду здобув адвокат, ветеран, співзасновник правозахисного центру для військових "Принцип" Масі Найєм.

На здобуття премії в цій категорії також були номіновані військовий аналітик, голова благодійного фонду "Повернись живим" та очільник правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут, політолог, журналіст, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, директор Інституту фронтиру, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький, співзасновниця благодійного фонду "Свої", керівниця напряму паліативної допомоги Леся Литвинова, журналістка, кураторка книжкових проєктів та літературних програм, колишня виконавча директорка PEN Ukraine Тетяна Терен і правозахисник, журналіст, військовий та співзасновник Центру прав людини Zmina Максим Буткевич.

До журі Премії цьогоріч увійшли: