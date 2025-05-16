Фонд "Возрождение" объявил лауреатов Премии открытого общества: среди них "Украинская правда"

Международный фонд "Возрождение" объявил лауреатов Премии открытого общества. Победу одержали издание "Украинская правда", член-основатель Украинской Хельсинской группы Мирослав Маринович, благотворительный фонд "Вернись живым" и соучредитель правозащитного центра для военных "Принцип" Маси Найем.

Источник: "Детектор Медиа"

Детали: Премия открытого общества отмечает личностей, организации и проекты, которые своими действиями меняют страну, укрепляют демократические ценности и способствуют развитию открытого общества.

Реклама:

Премию вручили в двух номинациях - "Творцы открытого общества" для тех, кто сделал длительный вклад в развитие демократических институтов, реформирование государственных процессов и внедрение устойчивых механизмов участия общественности за последние 35 лет, и "Голоса открытого общества 2024" для инициатив, которые в 2024 году стали громкими голосами изменений и эффективно работали над решением актуальных вызовов.

Так, в номинации "Творцы" среди организаций победу одержало общественно-политическое издание "Украинская правда".

Фото: фонд "Відродження"

Среди номинантов также были Украинский Хельсинский союз по правам человека, мультимедийный проект Ukraїner, благотворительный фонд "Вернись живым", PEN Ukraine, Центр противодействия коррупции и благотворительный фонд "Голоса детей".

РЕКЛАМА:

Среди личностей в категории "Творцы" отметили члена-основателя Украинской Хельсинской группы, диссидента и исследователя-религиоведа Мирослава Мариновича.

Номинантами также были журналист, писатель и публицист Виталий Портников, директор Института фронтира, член наблюдательного совета Общественного вещания Евгений Глибовицкий, председатель правления Гражданской сети "Опора", член правления International Centre for Ukrainian Victory Ольга Айвазовская, общественный деятель, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, правозащитница, руководительница Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и правозащитник, журналист, военный и соучредитель Центра прав человека Zmina Максим Буткевич.

Благотворительный фонд "Вернись живым" стал победителем в номинации "Голоса" среди организаций.

Номинантами в категории также были Платформа памяти "Мемориал", Центр гражданских свобод, всеукраинский центр по протезированию и реконструктивной поддержке SuperHumans, Женское ветеранское движение, PEN Ukraine и женское ненасильственное движение сопротивления российской оккупации "Злая мавка".

Среди личностей в категории "Голоса" награду получил адвокат, ветеран, соучредитель правозащитного центра для военных "Принцип" Маси Найем.

На соискание премии в этой категории также были номинированы военный аналитик, председатель благотворительного фонда "Вернись живым" и глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут, политолог, журналист, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, директор Института фронтира, член наблюдательного совета Общественного вещания Евгений Глибовицкий, соучредитель благотворительного фонда "Свои", руководитель направления паллиативной помощи Леся Литвинова, журналистка, куратор книжных проектов и литературных программ, бывшая исполнительный директор PEN Ukraine Татьяна Терен и правозащитник, журналист, военный и соучредитель Центра прав человека Zmina Максим Буткевич.

В жюри Премии в этом году вошли: