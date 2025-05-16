На фронті від початку доби відбулось 115 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби 16 травня на фронті відбулось 115 бойових зіткнень, з них 49 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом 22:00 16 травня

Дослівно: "Російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили 3923 обстріли позицій наших військ і населених пунктів".

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Деталі: На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Строївки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в бік Колісниківки, Новоосинового та поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Ямполівка, Колодязі та в бік Шийківки, Ольгівки, Нового Миру, Рідкодуба й Зеленої Долини.

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Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах Часового Яру та Курдюмівки.

Вісімнадцять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку – у районах Торецька, Кримського та в бік Диліївки, Катеринівки, Плещіївки й Новоспаського.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Полтавка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Шевченка, Новосілки та в бік Багатиря й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Малинівка, Високе та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.

На Курському напрямку з початку доби українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів.