На фронте с начала суток произошло 115 боевых столкновений – Генштаб

С начала суток 16 мая на фронте произошло 115 боевых столкновений, из них 49 - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию 22:00 16 мая

Дословно: "Российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 86 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли более тысячи дронов-камикадзе и осуществили 3923 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

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Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах Часового Яра и Курдюмовки.

Восемнадцать раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений на Торецком направлении - в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 49 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Шевченко, Новоселки и в сторону Багатира и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подверглись Малиновка, Высокое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении агрессор дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Малые Щербаки.

На Курском направлении с начала суток украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов.