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Bloomberg: У Європі збентежені, що Трамп поки не втілив погрози примусити Росію до перемирʼя

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 16 травня 2025, 23:07
Bloomberg: У Європі збентежені, що Трамп поки не втілив погрози примусити Росію до перемирʼя
Фото - getty images

Серед європейських союзників України панує нерозуміння подальшої стратегії президента США Дональда Трампа, який досі не втілив у життя погрози примусити Росію до безумовного перемирʼя.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Співрозмовники Bloomberg кажуть, що європейські держави в приватному порядку "розчаровані та збентежені" постійною зміною позиції президента США щодо війни Росії проти України.

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Деякі з них ще вірять, що Трамп виконає свої попередні погрози про запровадження вторинних санкцій і банківських обмежень проти Росії та її поплічників, пише агентство.

Його джерела також зауважують, що в останні тижні позиція США щодо Росії стала більш безкомпромісною і що в адміністрації Трампа уже вважають Володимира Путіна головним перешкодою для укладення "мирної угоди".

"Американські посадовці, які зустрілися з європейськими колегами в Туреччині цього тижня, висловили готовність запровадити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила, що на переговори відправить представників низького рівня", – ідеться в матеріалі.

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Водночас американська сторона дала зрозуміти Європі, що будь-яке рішення про подальші кроки має ухвалити особисто Трамп, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За даними ЗМІ, росіяни у Стамбулі вимагали, щоб представників США не було на переговорах з українською стороною, а також висунули низку заздалегідь неприйнятних умов Україні.

За підсумками переговорів очільник Міноборони України Рустем Умєров заявив, що в ході них обговорювались припинення вогню і гуманітарні питання, а також можлива зустріч на рівні лідерів.

Європа
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