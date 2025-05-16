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Bloomberg: В Европе смущены, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 16 мая 2025, 23:07
Bloomberg: В Европе смущены, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию
Фото - getty images

Среди европейских союзников Украины царит непонимание дальнейшей стратегии президента США Дональда Трампа, который до сих пор не воплотил в жизнь угрозы принудить Россию к безусловному перемирию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Собеседники Bloomberg говорят, что европейские государства в частном порядке "разочарованы и обеспокоены" постоянной сменой позиции президента США по войне России против Украины.

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Некоторые из них еще верят, что Трамп выполнит свои предыдущие угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России и ее соратников, пишет агентство.

Его источники также отмечают, что в последние недели позиция США в отношении России стала более бескомпромиссной и что в администрации Трампа уже считают Владимира Путина главным препятствием для заключения "мирного соглашения".

"Американские чиновники, которые встретились с европейскими коллегами в Турции на этой неделе, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что на переговоры отправит представителей низкого уровня", – говорится в материале.

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В то же время американская сторона дала понять Европе, что любое решение о дальнейших шагах должен принять лично Трамп, отмечает Bloomberg.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заранее неприемлемых условий для Украины.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Европа
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