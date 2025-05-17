У Швеції раптово помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві

У Швеції несподівано помер дипломат, якого нещодавно затримали за підозрою у шпигунстві на користь ворожої іноземної держави.

Джерело: SVT, передає "Європейська правда"

Деталі: Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що їхній співробітник, який перебував під слідством, помер у пʼятницю вранці.

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Шведська поліція проведе стандартне розслідування смерті, але, за попередніми даними, ознак насильницької смерті не було виявлено.

Особи дипломата не розкривають, але відомо, що він мав великий досвід і працював у кількох посольствах по всьому світу.

Чоловік був затриманий 13 травня Поліцією безпеки Швеції, але наступного дня його вже відпустили з-під варти.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Швеції неодноразово порушували справи за підозрою у шпигунстві, зокрема і на користь Росії.