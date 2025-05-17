Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Швеції раптово помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві

Олег Павлюк, Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 00:16

У Швеції несподівано помер дипломат, якого нещодавно затримали за підозрою у шпигунстві на користь ворожої іноземної держави. 

Джерело: SVT, передає "Європейська правда"

Деталі: Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що їхній співробітник, який перебував під слідством, помер у пʼятницю вранці.

Реклама:

Шведська поліція проведе стандартне розслідування смерті, але, за попередніми даними, ознак насильницької смерті не було виявлено.

Особи дипломата не розкривають, але відомо, що він мав великий досвід і працював у кількох посольствах по всьому світу.

Чоловік був затриманий 13 травня Поліцією безпеки Швеції, але наступного дня його вже відпустили з-під варти.

РЕКЛАМА:

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Швеції неодноразово порушували справи за підозрою у шпигунстві, зокрема і на користь Росії.

шпигунствоШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США і Європа близькі до переговорів про часткове виведення американський військ з континенту
Польський прем'єр після розмови з Трампом чекає на "дуже важкі дні"
ЄС посилить 17-й пакет санкцій проти Росії ще трьома видами покарань
Експосол США в Україні визнала, що вирішила звільнитись через Трампа
Суд закрив справу про поділ 17 мільярдів Порошенків
Переговори Україна-РФ призупинили
Усі новини...
шпигунство
У Британії посадили шістьох російських шпигунів з Болгарії
Угорський журналіст: спецслужби Орбана шпигували за Україною ще кілька років тому
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
Останні новини
00:16
У Швеції раптово помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві
00:01
Зміни в пелотоні, повернення Формули-1 в Європу: прев'ю Гран-прі Емілії-Романьї
23:55
План Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження перемовин 2022 року зазнав поразки – Сибіга
23:25
Новини економіки 16 травня: Україна заплатила $770 доларів за зброю, якої не отримала, "каральні мита" проти РФ
23:14
Як королівські опера, філармонія та академія приймали фестиваль "Українська весна" у Швеції
23:07
Bloomberg: У Європі збентежені, що Трамп поки не втілив погрози примусити Росію до перемирʼя
22:37
На фронті від початку доби відбулось 115 бойових зіткнень – Генштаб
22:10
Макрон: Лідери ЄС мали змогу брати участь у переговорах України і РФ в режимі реального часу
21:57
Полтавська "Ворскла" вшосте виграла жіночий чемпіонат України з футболу
21:56
Екологи б'ють на сполох: поблизу Австралії птахи годують своїх дитинчат пластиком, виловленим з моря
Усі новини...
Реклама:
Реклама: