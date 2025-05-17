В Швеции внезапно умер дипломат, подозреваемый в шпионаже

В Швеции неожиданно умер дипломат, которого недавно задержали по подозрению в шпионаже в пользу враждебного иностранного государства.

Источник: SVT, передает "Европейская правда"

Детали: Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что их сотрудник, который находился под следствием, умер в пятницу утром.

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Шведская полиция проведет стандартное расследование смерти, но, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Личность дипломата не раскрывают, но известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.

Мужчина был задержан 13 мая Полицией безопасности Швеции, но на следующий день его уже отпустили из-под стражи.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швеции неоднократно возбуждали дела по подозрению в шпионаже, в том числе и в пользу России.