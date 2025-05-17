В Швеции внезапно умер дипломат, подозреваемый в шпионаже
В Швеции неожиданно умер дипломат, которого недавно задержали по подозрению в шпионаже в пользу враждебного иностранного государства.
Источник: SVT, передает "Европейская правда"
Детали: Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что их сотрудник, который находился под следствием, умер в пятницу утром.
Шведская полиция проведет стандартное расследование смерти, но, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Личность дипломата не раскрывают, но известно, что он имел большой опыт и работал в нескольких посольствах по всему миру.
Мужчина был задержан 13 мая Полицией безопасности Швеции, но на следующий день его уже отпустили из-под стражи.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Швеции неоднократно возбуждали дела по подозрению в шпионаже, в том числе и в пользу России.