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ООН звинувачує Індію в жорстокому поводженні з біженцями: десятки людей викинули в море

Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 05:31
ООН звинувачує Індію в жорстокому поводженні з біженцями: десятки людей викинули в море
Фото: Getty Images

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) звинуватило Індію в жорстокому та небезпечному поводженні з біженцями. За інформацією відомства, індійські військово-морські сили примусово викинули в море понад 40 біженців, серед яких були жінки, діти та люди похилого віку, поблизу кордону з М’янмою.

Джерело: Associated Press з посиланням на заяву УВКПЛ

Деталі: У своїй офіційній заяві УВКПЛ повідомило, що група з понад 40 біженців із М’янми, серед яких жінки, діти та літні люди, була затримана індійською владою у Нью-Делі та 8 травня примусово доставлена човном до кордону з М’янмою, де їх викинули за борт.

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Дослівно: "Біженцям вдалося доплисти до одного з островів на території М’янми, скориставшись рятувальними жилетами, які їм видали перед тим, як викинути в море. Їхнє теперішнє місцезнаходження залишається невідомим. Агентство ООН закликало Індію негайно припинити таку практику".

Деталі: Один із біженців розповів AP, що отримав дзвінок від свого брата вже після того, як той дістався суші. За його словами, індійські силовики тримали людей у кайданках із зав’язаними очима перед тим, як видати рятувальні жилети. Інший біженець повідомив, що частину затриманих побили представники індійського флоту.

Агентство ООН закликало індійський уряд утриматися від "негуманного і небезпечного для життя поводження з біженцями рохінджа, включаючи їх репатріацію в небезпечні умови в М'янмі".

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Спеціальний доповідач ООН з питань ситуації з правами людини в М’янмі Том Ендрюс назвав інцидент "кричущою зневагою до життя і безпеки тих, хто потребує міжнародного захисту".

"Такі жорстокі дії є образою людської гідності та грубим порушенням принципу недопущення примусового повернення, основоположного принципу міжнародного права, який забороняє державам повертати людей на територію, де вони стикаються з загрозою їхньому життю або свободі", – йдеться в заяві Ендрюса.

Довідково: Індія не має національного законодавства щодо поводження з біженцями й не є учасницею Конвенції ООН про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року. В країні перебувають тисячі мусульман-рохінджа, які втекли з М’янми, рятуючись від переслідувань і насильства, що, за даними правозахисників, мають ознаки геноциду.

Індіяправа людинидепортація біженці
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