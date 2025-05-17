ООН обвиняет Индию в жестоком обращении с беженцами: десятки людей выбросили в море

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обвинило Индию в жестоком и опасном обращении с беженцами. По информации ведомства, индийские военно-морские силы принудительно выбросили в море более 40 беженцев, среди которых были женщины, дети и пожилые люди, вблизи границы с Мьянмой.

Источник: Associated Press со ссылкой на заявление УВКПЧ

Детали: В своем официальном заявлении УВКПЧ сообщило, что группа из более 40 беженцев из Мьянмы, среди которых женщины, дети и пожилые люди, была задержана индийскими властями в Нью-Дели и 8 мая принудительно доставлена на лодке к границе с Мьянмой, где их выбросили за борт.

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Дословно: "Беженцам удалось доплыть до одного из островов на территории Мьянмы, воспользовавшись спасательными жилетами, которые им выдали перед тем, как выбросить в море. Их нынешнее местонахождение остается неизвестным. Агентство ООН призвало Индию немедленно прекратить такую практику".

Детали: Один из беженцев рассказал AP, что получил звонок от своего брата уже после того, как тот добрался до суши. По его словам, индийские силовики держали людей в наручниках с завязанными глазами перед тем, как выдать спасательные жилеты. Другой беженец сообщил, что часть задержанных избили представители индийского флота.

Агентство ООН призвало индийское правительство воздержаться от "негуманного и опасного для жизни обращения с беженцами рохинджа, включая их репатриацию в опасные условия в Мьянме".

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Специальный докладчик ООН по вопросам ситуации с правами человека в Мьянме Том Эндрюс назвал инцидент "вопиющим пренебрежением к жизни и безопасности тех, кто нуждается в международной защите".

"Такие жестокие действия являются оскорблением человеческого достоинства и грубым нарушением принципа недопущения принудительного возвращения, основополагающего принципа международного права, который запрещает государствам возвращать людей на территорию, где они сталкиваются с угрозой их жизни или свободе", – говорится в заявлении Эндрюса.

Справочно: Индия не имеет национального законодательства по обращению с беженцами и не является участницей Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и Протокола к ней 1967 года. В стране находятся тысячи мусульман-рохинджа, которые бежали из Мьянмы, спасаясь от преследований и насилия, которые, по данным правозащитников, имеют признаки геноцида.