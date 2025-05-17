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Угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами – Reuters

Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 06:14
Угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами – Reuters
Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Представник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Андраш Ласло зустрічався з посадовцями адміністрації Трампа, намагаючись отримати дані, які можуть бути використані для посилення репресій проти політичних опонентів перед виборами 2026 року.

Джерело: Reuters

Деталі: Депутат Європейського парламенту від правлячої партії "Фідес" і уповноважений Орбана з розслідування іноземного втручання звернувся до американських чиновників із проханням надати інформацію про діяльність партнерів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Угорщині.

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За даними Reuters, угорська делегація намагалася отримати дані про організації та їхніх працівників із метою використання цієї інформації для посилення тиску на незалежні ЗМІ та громадські організації, що виступають проти Орбана. Американські чиновники, занепокоєні можливим порушенням прав людини й свобод, відмовилися надавати ці дані.

У п’ятницю, 16 травня, Ласло заявив агентству Reuters, що деякі організації в Угорщині, які фінансуються USAID, мають "дуже політичний характер і значний вплив на політичне життя Угорщини".

Державний департамент США підтвердив зустріч Ласло з офіційними особами, зокрема із заступником адміністратора USAID з питань управління та ресурсів Кеннетом Джексоном, заявивши, що вона була організована на прохання угорського урядовця.

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У вівторок, 13 травня, "Фідес" подала законопроєкт, який дозволить державному органу складати список організацій, які отримують іноземне фінансування, і обмежувати або навіть закривати їх, якщо уряд вирішить, що вони становлять загрозу для Угорщини та її культури.

Дослівно: "Критики порівнюють запропонований закон, який накладатиме великі штрафи на організації, що отримують іноземне фінансування, із російським законодавством, яке дозволяє владі називати групи, що фінансуються з-за кордону, та інші організації, що займаються політичною діяльністю, іноземними агентами".

УгорщинаСШАвибори
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