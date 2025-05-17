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Венгерский чиновник искал в США информацию для давления на оппозицию перед выборами – Reuters

Иван ДьяконовСуббота, 17 мая 2025, 06:14
Венгерский чиновник искал в США информацию для давления на оппозицию перед выборами – Reuters
Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Представитель премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Андраш Ласло встречался с чиновниками администрации Трампа, пытаясь получить данные, которые могут быть использованы для усиления репрессий против политических оппонентов перед выборами 2026 года.

Источник: Reuters

Детали: Депутат Европейского парламента от правящей партии "Фидес" и уполномоченный Орбана по расследованию иностранного вмешательства обратился к американским чиновникам с просьбой предоставить информацию о деятельности партнеров Агентства США по международному развитию (USAID) в Венгрии.

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По данным Reuters, венгерская делегация пыталась получить данные об организациях и их сотрудниках с целью использования этой информации для усиления давления на независимые СМИ и общественные организации, выступающие против Орбана. Американские чиновники, обеспокоенные возможным нарушением прав человека и свобод, отказались предоставлять эти данные.

В пятницу, 16 мая, Ласло заявил агентству Reuters, что некоторые организации в Венгрии, которые финансируются USAID, имеют "очень политический характер и значительное влияние на политическую жизнь Венгрии".

Государственный департамент США подтвердил встречу Ласло с официальными лицами, в частности с заместителем администратора USAID по вопросам управления и ресурсов Кеннетом Джексоном, заявив, что она была организована по просьбе венгерского чиновника.

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Во вторник, 13 мая, "Фидес" подала законопроект, который позволит государственному органу составлять список организаций, получающих иностранное финансирование, и ограничивать или даже закрывать их, если правительство решит, что они представляют угрозу для Венгрии и ее культуры.

Дословно: "Критики сравнивают предложенный закон, который будет накладывать большие штрафы на организации, получающие иностранное финансирование, с российским законодательством, которое позволяет властям называть группы, финансируемые из-за рубежа, и другие организации, занимающиеся политической деятельностью, иностранными агентами".

ВенгрияСШАвиборы
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