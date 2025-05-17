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Тисячі людей у Секторі Гази опинилися на межі голоду через блокаду Ізраїлю

Іван Д'яконовСубота, 17 травня 2025, 06:58
Тисячі людей у Секторі Гази опинилися на межі голоду через блокаду Ізраїлю
Фото: Getty Images

Тисячі людей у секторі Газа можуть померти від голоду, якщо Ізраїль не дозволить негайне відновлення гуманітарних поставок, попередили лідери семи європейських країн у спільній заяві.

Джерело: Politico

Деталі: Лідери Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Норвегії, Словенії та Іспанії у п’ятницю, 17 травня, закликали Ізраїль негайно припинити військовий наступ у Секторі Гази та забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій до регіону.

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Дослівно: "Ми не будемо мовчати перед рукотворною гуманітарною катастрофою, яка відбувається на наших очах у Газі. Понад 50 тисяч чоловіків, жінок і дітей втратили життя. Ще більше людей можуть загинути від голоду в найближчі дні й тижні, якщо не буде вжито негайних заходів".

Деталі: Раніше цього тижня Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) попередила, що близько 470 тисяч мешканців Гази стикаються з катастрофічним голодом через блокування постачання допомоги Ізраїлем із 2 березня. За даними організації, було заблоковано понад 116 тисяч тонн продовольства.

Ізраїль розпочав будівництво нових центрів доставки допомоги під військовим контролем, що викликало критику. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар заявив, що це дасть змогу уникнути крадіжок допомоги, підкресливши, що "ХАМАС більше не повинен отримувати від неї вигоду".

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Європейські лідери також висловили занепокоєння щодо ймовірних спроб Ізраїлю примусово переселити палестинців із Гази та Західного берега річки Йордан, назвавши це порушенням міжнародного права.

Дослівно: "Примусове переміщення або вигнання палестинського народу будь-якими засобами є неприйнятним і буде порушенням міжнародного права. Ми відкидаємо будь-які подібні плани або спроби демографічних змін. Ми повинні взяти на себе відповідальність, щоб зупинити це руйнування".

ІзраїльСектор Гази
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