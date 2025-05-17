Тысячи людей в Секторе Газа оказались на грани голода из-за блокады Израиля

Тысячи людей в секторе Газа могут умереть от голода, если Израиль не позволит немедленное восстановление гуманитарных поставок, предупредили лидеры семи европейских стран в совместном заявлении.

Источник: Politico

Детали: Лидеры Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Словении и Испании в пятницу, 17 мая, призвали Израиль немедленно прекратить военное наступление в Секторе Газа и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в регион.

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Дословно: "Мы не будем молчать перед рукотворной гуманитарной катастрофой, которая происходит на наших глазах в Газе. Более 50 тысяч мужчин, женщин и детей потеряли жизни. Еще больше людей могут погибнуть от голода в ближайшие дни и недели, если не будут приняты немедленные меры".

Детали: Ранее на этой неделе Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила, что около 470 тысяч жителей Газы сталкиваются с катастрофическим голодом из-за блокирования поставок помощи Израилем со 2 марта. По данным организации, было заблокировано более 116 тысяч тонн продовольствия.

Израиль начал строительство новых центров доставки помощи под военным контролем, что вызвало критику. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар заявил, что это позволит избежать краж помощи, подчеркнув, что "ХАМАС больше не должен получать от нее выгоду".

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Европейские лидеры также выразили обеспокоенность по поводу вероятных попыток Израиля принудительно переселить палестинцев из Газы и Западного берега реки Иордан, назвав это нарушением международного права.

Дословно: "Принудительное перемещение или изгнание палестинского народа любыми средствами является неприемлемым и будет нарушением международного права. Мы отвергаем любые подобные планы или попытки демографических изменений. Мы должны взять на себя ответственность, чтобы остановить это разрушение".