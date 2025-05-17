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Комбат 47-ї бригади подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" на Курщині

Катерина ТищенкоСубота, 17 травня 2025, 19:26
Комбат 47-ї бригади подав рапорт на звільнення через дебільні задачі на Курщині
Олександр Ширшин, фото з його Facebook

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин подав рапорт про звільнення з посади, звинувативши командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Джерело: Ширшин у Facebook

Пряма мова: "Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень…

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"Політичні" ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися".

Деталі: Комбат зазначив, що написав рапорт і висловив сподівання на своє звільнення найближчим часом. Він також додав, що скоро буде готовий розповісти деталі журналістам.

Ширшин також позначив у своєму дописі офіційну сторінку Генштабу ЗСУ з коментарем "Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі".

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Довідково: 47-а бригада виконує задачі на Курщині з осені 2024 року.

Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року.

На початку 2023 року відомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер зустрівся з Ширшиним, який раніше читав в окопі його книгу The Road to Unfreedom, що було зафіксовано на фото.

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