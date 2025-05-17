Комбат 47-й бригады подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" на Курщине

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт об увольнении с должности, обвинив командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

Источник: Ширшин в Facebook

Прямая речь: "Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий...

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"Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались".

Детали: Комбат отметил, что написал рапорт и выразил надежду на свое увольнение в ближайшее время. Он также добавил, что скоро будет готов рассказать детали журналистам.

Он также отметил в своем посте официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

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Справка: 47-я бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года.

Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

В начале 2023 года известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер встретился с Ширшиным, который ранее читал в окопе его книгу The Road to Unfreedom, что было зафиксировано на фото.