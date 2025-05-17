Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбат 47-й бригады подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" на Курщине

Катерина ТищенкоСуббота, 17 мая 2025, 19:26
Комбат 47-й бригады подал рапорт на увольнение из-за дебильных задач на Курщине
Александр Ширшин, фото из его Facebook

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин подал рапорт об увольнении с должности, обвинив командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

Источник: Ширшин в Facebook

Прямая речь: "Более дебильных задач, как на текущем направлении, я не получал. Когда-то расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожание перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны – выговоры, расследования, наложение взысканий...

Реклама:

"Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались".

Детали: Комбат отметил, что написал рапорт и выразил надежду на свое увольнение в ближайшее время. Он также добавил, что скоро будет готов рассказать детали журналистам.

Он также отметил в своем посте официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи".

РЕКЛАМА:

Справка: 47-я бригада выполняет задачи на Курщине с осени 2024 года.

Александр Ширшин стал командиром батальона 47-й бригады в июле 2024 года.

В начале 2023 года известный историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер встретился с Ширшиным, который ранее читал в окопе его книгу The Road to Unfreedom, что было зафиксировано на фото.

Вооруженные силыармияКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
Вооруженные силы
Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
Siloviki: Ukrainian edition
США и Европа близки к переговорам о частичном выводе американский войск с континента
Последние новости
19:26
Комбат 47-й бригады подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" на Курщине
19:20
велоспортДжиро д'Италия: Плапп победил с отрыва, Роглич снова отдал лидерство
19:15
"Вы защищаете нашу свободу": рок-музыкант Боно вышел на красную дорожку Канн с украинскими воинами
19:14
ВидеоСырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 российских танков
19:06
В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета с 5 людьми на борту
18:47
Рубио передал Лаврову "решительный сигнал" от Трампа – Госдеп
18:29
В "Резерв+" выдано более 333 тысяч отсрочек от мобилизации – Минобороны
18:28
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
18:18
видеоПилот Red Bull разбил болид во время квалификации на Гран-при Эмилии-Романьи
18:10
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
Все новости...
Реклама:
Реклама: