Укрпошта випустила марку, присвячену підрозділу ГУР "Артан"

У Києві презентували нову поштову марку, присвячену спецпідрозділу активних дій Головного управління розвідки Мінборони України "Артан".

Джерела: ГУР МО, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

Деталі: Лімітований наклад марки становить 1670 примірників.

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Підрозділ "Артан" було сформовано у 2022 році. Його бійці обороняли Київщину, брали участь у боях на Донеччині, зокрема в Бахмуті й Часовому Ярі, воювали на Харківщині та Запоріжжі, проводили морські місії у Чорному морі, а також виконували таємні операції воєнної розвідки.

Дослівно з повідомлення Смілянського: "Справи в них надзвичайно круті: від повернення "вишок Бойка" у Чорному морі до розблокування зернового коридору; від боїв під Бахмутом і Куп’янськом – до звільнення Харківщини та оборони Київщини. І це крім тих операцій, про які поки що не можна говорити".

Деталі: На церемонії спецпогашення були присутні керівник ГУР Кирило Буданов, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, командир "Артану" Віктор Торкотюк та бійці підрозділу.

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Пряма мова Буданова: "Марка – це фіксація історичних подій. Під час повномасштабної війни бійці "Артану" вже здійснили низку успішних місій, але ще багато належить зробити".

Деталі: Кожен набір містить аркуш із шістьма марками, художній конверт і штемпель спецпогашення. На марці зображено шість відомих операцій підрозділу.

Пряма мова бригадного генерала з позивним "Філософ": "Українських воєнних розвідників знають завдяки багатьом успішним операціям. Безсумнівно, нині "Артан" – один з найсильніших у когорті підрозділів спецпризначення не лише в Україні, але й у світі".

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