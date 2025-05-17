Укрпочта выпустила марку, посвящённую подразделению ГУР "Артан"

В Киеве презентовали новую почтовую марку, посвящённую спецподразделению активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан".

Источники: ГУР МО, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский

Подробности: Тираж ограничен – всего 1670 экземпляров.

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Подразделение "Артан" было создано в 2022 году. Его бойцы защищали Киевскую область, участвовали в боях на Донетчине – в частности, за Бахмут и Часов Яр, воевали на Харьковщине и в Запорожской области, проводили морские операции в Чёрном море, а также выполняли секретные миссии военной разведки.

Цитата из заявления Смилянского: "У них невероятно крутые дела: от возвращения "вышек Бойко" в Чёрном море до разблокирования зернового коридора; от боёв под Бахмутом и Купянском — до освобождения Харьковщины и обороны Киевщины. И это не считая операций, о которых пока нельзя говорить".

Подробности: На церемонии спецгашения присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, командир "Артану" Виктор Торкотюк и бойцы подразделения.

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Прямая речь Буданова: "Марка – это фиксация исторических событий. Во время полномасштабной войны бойцы "Артану" уже провели ряд успешных миссий, но многое ещё предстоит".

Дополнительно: Каждый коллекционный набор содержит лист с шестью марками, художественный конверт и штемпель спецгашения. На марках изображены шесть известных операций подразделения.

Прямая речь бригадного генерала с позывным "Философ": "Украинских военных разведчиков знают по множеству успешных операций. Без сомнения, сегодня "Артан" — одно из сильнейших спецподразделений не только в Украине, но и в мире".

Предистория: