Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Укрпочта выпустила марку, посвящённую подразделению ГУР "Артан"

Суббота, 17 мая 2025, 20:24
Укрпочта выпустила марку, посвящённую подразделению ГУР Артан
ГУР МО

В Киеве презентовали новую почтовую марку, посвящённую спецподразделению активных действий Главного управления разведки Минобороны Украины "Артан".

Источники: ГУР МО, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский

Подробности: Тираж ограничен – всего 1670 экземпляров.

Реклама:
 

Подразделение "Артан" было создано в 2022 году. Его бойцы защищали Киевскую область, участвовали в боях на Донетчине – в частности, за Бахмут и Часов Яр, воевали на Харьковщине и в Запорожской области, проводили морские операции в Чёрном море, а также выполняли секретные миссии военной разведки.

 

Цитата из заявления Смилянского: "У них невероятно крутые дела: от возвращения "вышек Бойко" в Чёрном море до разблокирования зернового коридора; от боёв под Бахмутом и Купянском — до освобождения Харьковщины и обороны Киевщины. И это не считая операций, о которых пока нельзя говорить".

 

Подробности: На церемонии спецгашения присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, командир "Артану" Виктор Торкотюк и бойцы подразделения.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Буданова: "Марка – это фиксация исторических событий. Во время полномасштабной войны бойцы "Артану" уже провели ряд успешных миссий, но многое ещё предстоит".

 

Дополнительно: Каждый коллекционный набор содержит лист с шестью марками, художественный конверт и штемпель спецгашения. На марках изображены шесть известных операций подразделения.

 

Прямая речь бригадного генерала с позывным "Философ": "Украинских военных разведчиков знают по множеству успешных операций. Без сомнения, сегодня "Артан" — одно из сильнейших спецподразделений не только в Украине, но и в мире".

Предистория: 

  • Ко Дню пехоты "Укрпочта" анонсировала выпуск благотворительной серии марок под названием "Соль земли". Часть средств от продаж планируют направить на помощь в восстановлении лиц военнослужащих, пострадавших от минно-взрывных травм.

ГУРУкрпочта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский примет участие в инаугурационной мессе Папы Римского в Ватикане
Трамп анонсировал разговоры с Путиным и Зеленским в понедельник
ВидеоВ двух американских штатах торнадо убил как минимум 21 человека
Россияне атаковали 62 ударными беспилотниками после переговоров в Стамбуле
Целая семья убита в маршрутке в Сумской области - Зеленский
Bloomberg обнародовал ультимативные требования России на переговорах в Стамбуле
Все новости...
ГУР
ГУР показало, как использует ракеты С-200 для ударов по оккупантам
В ГУР рассказали о новой ракете РФ "бандероль", которой атакуют Украину
ГУР показало беспилотные катера с дронами-камикадзе для операций в Черном море
Последние новости
22:22
Зеленский рассказал президенту Швейцарии о переговорах в Стамбуле
21:58
исправленоКомбат 47-й бригады обвинил командование в "дебильных задачах" на Курщине
21:51
футзалХИТ обыграл "Сокол", SkyUp в серии пенальти одолел "Аврору" в первых матчах полуфинальной серии Экстра-лиги
21:40
Нардеп Гончаренко попросил разработать для ТЦК отдельную форму, во фракции отреагировали
21:15
видеоЗеленский встретился с премьером Канады: говорили о Стамбуле и "коалиции желающих"
20:55
В Великобритании арестовали второго подозреваемого по делу о поджогах, связанных с премьером Стармером
20:50
Космическое лакомство: телескоп "Хаббл" заснимил галактику, похожую на сахарную вату
20:30
Пиастри вырвал у Ферстаппена поул Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1
20:24
ФотоУкрпочта выпустила марку, посвящённую подразделению ГУР "Артан"
20:21
В Донецкой области из-за российских атак погибла женщина, еще 8 человек ранены
Все новости...
Реклама:
Реклама: