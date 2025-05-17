У Британії заарештували другого підозрюваного у справі підпалів, пов’язаних з прем’єром Стармером

Британська поліція повідомила про другий арешт у справі серії підпалів на об’єктах, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Північному Лондоні.

Джерело: Reuters

Деталі: За заявою поліції у суботу, 26-річного чоловіка затримали в аеропорту Лутон у Лондоні за підозрою в змові з метою здійснення підпалу з наміром завдати шкоди життю. Йдеться про ті самі інциденти, що стосувалися нерухомості, пов’язаної зі Стармером.

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Затримання другого підозрюваного сталося наступного дня після того, як під варту взяли громадянина України.

Роман Лавринович, 21-річний українець, у п’ятницю постав перед судом у Вестмінстері за звинуваченням у трьох епізодах підпалу з наміром створити загрозу життю. Пожежі сталися минулого тижня.

Минулого тижня поліція отримала виклик щодо пожежі у Кентіш-Таун, на півночі Лондона – це район, який представляє Стармер. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, але вхід до будинку було пошкоджено.

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Лавриновича заарештували у зв’язку з цією подією, а також з двома іншими: підпалом біля входу до багатоквартирного будинку в сусідньому Ізлінгтоні та займанням автомобіля Toyota RAV4 у Кентіш-Тауні. Всі три інциденти сталися в різні дні.

Суд заслухав, що як авто, так і обидва об’єкти мають зв’язок з Кіром Стармером. Через публічний статус прем’єра розслідуванням керує антитерористичний підрозділ поліції.

Передісторія: