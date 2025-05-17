У Британії заарештували другого підозрюваного у справі підпалів, пов’язаних з прем’єром Стармером
Британська поліція повідомила про другий арешт у справі серії підпалів на об’єктах, пов’язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Північному Лондоні.
Джерело: Reuters
Деталі: За заявою поліції у суботу, 26-річного чоловіка затримали в аеропорту Лутон у Лондоні за підозрою в змові з метою здійснення підпалу з наміром завдати шкоди життю. Йдеться про ті самі інциденти, що стосувалися нерухомості, пов’язаної зі Стармером.
Затримання другого підозрюваного сталося наступного дня після того, як під варту взяли громадянина України.
Роман Лавринович, 21-річний українець, у п’ятницю постав перед судом у Вестмінстері за звинуваченням у трьох епізодах підпалу з наміром створити загрозу життю. Пожежі сталися минулого тижня.
Минулого тижня поліція отримала виклик щодо пожежі у Кентіш-Таун, на півночі Лондона – це район, який представляє Стармер. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, але вхід до будинку було пошкоджено.
Лавриновича заарештували у зв’язку з цією подією, а також з двома іншими: підпалом біля входу до багатоквартирного будинку в сусідньому Ізлінгтоні та займанням автомобіля Toyota RAV4 у Кентіш-Тауні. Всі три інциденти сталися в різні дні.
Суд заслухав, що як авто, так і обидва об’єкти мають зв’язок з Кіром Стармером. Через публічний статус прем’єра розслідуванням керує антитерористичний підрозділ поліції.
Передісторія:
- У п'ятницю, 16 травня, в лондонському суді постав українець, якого звинувачують у підпалі після розслідування серії пожеж, пов'язаних з прем'єр-міністром Кіром Стармером.
- Сам Стармер заявив, що підпали об'єктів, пов'язаних із ним, є "нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми відстоюємо".