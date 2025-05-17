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В Великобритании арестовали второго подозреваемого по делу о поджогах, связанных с премьером Стармером

Украинская правдаСуббота, 17 мая 2025, 20:55
В Великобритании арестовали второго подозреваемого по делу о поджогах, связанных с премьером Стармером
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / Getty Images

Британская полиция сообщила о втором аресте по делу серии поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в северном Лондоне.

Источник: Reuters

Подробности: Согласно заявлению полиции в субботу, 26-летний мужчина был задержан в лондонском аэропорту Лутон по подозрению в заговоре с целью совершения поджога с намерением причинить вред жизни. Речь идёт о тех же инцидентах, что связаны с недвижимостью, относящейся к Стармеру.

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Задержание второго подозреваемого произошло на следующий день после того, как под стражу был взят гражданин Украины.

21-летний украинец Роман Лавринович в пятницу предстал перед судом в Вестминстере по обвинению в трёх эпизодах поджога с намерением создать угрозу жизни. Пожары произошли на прошлой неделе.

Неделей ранее полиция получила вызов по поводу пожара в районе Кентиш-Таун на севере Лондона — это избирательный округ, который представляет Стармер. Никто не пострадал, но вход в дом был повреждён.

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Лавриновича арестовали в связи с этим инцидентом, а также с двумя другими: поджогом у входа в многоквартирный дом в соседнем Излингтоне и возгоранием автомобиля Toyota RAV4 в Кентиш-Тауне. Все три происшествия произошли в разные дни.

Суд заслушал, что как автомобиль, так и оба здания имеют связь с Киром Стармером. Учитывая публичный статус премьер-министра, расследование ведёт антитеррористическое подразделение полиции.

Предыстория:

  • В пятницу, 16 мая, в лондонском суде предстал украинец, обвиняемый в поджоге в рамках расследования серии пожаров, связанных с премьер-министром Киром Стармером.
  • Сам Стармер заявил, что эти поджоги являются "нападением на всех нас, на демократию и на ценности, которые мы отстаиваем".

Великобритания
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