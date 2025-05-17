Ворог найбільше тисне на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення, зокрема на Покровському напрямку окупанти атакували 44 рази.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку від початку доби противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Яблунівка, Воздвиженка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Новосергіївка, Троїцьке та Андріївка. Захисники відбили 38 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються.

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У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 372 окупанти, з яких 228 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили самохідну артилерійську систему, сім автомобілів, 27 мотоциклів, міномет та 15 БпЛА; також пошкодили ще одну самохідну артилерійську установку.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Лозова, Рідкодуб, Греківка, Катеринівка, Ямполівка та Зелена Долина. Три боєзіткнення досі тривають.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Вільного Поля, Рівнополя, Новополя та Зеленого Поля.

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На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких три тривають. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 211 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню.

На Торецькому напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Озарянівки, Диліївки та Дружби.

На Сіверському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, два боєзіткнення залишаються незавершеними.

На Краматорському напрямку ворог атакував у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили шість атак, два боєзіткнення на даний час тривають. Від ударів російських КАБів постраждала Костянтинівка.

На Оріхівському напрямку захисники відбили п’ять атак противника в районах Щербаків, Степового та Малих Щербаків, ще одне боєзіткнення триває.

Ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

Втратами закінчилися дві спроби окупантів витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Загризового.