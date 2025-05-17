Враг больше всего давит на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение, в частности на Покровском направлении оккупанты атаковали 44 раза.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении с начала суток противник 44 раза атаковал в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Яблоновка, Воздвиженка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Новосергиевка, Троицкое и Андреевка. Защитники отбили 38 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются.

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В субботу на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 372 оккупанта, из которых 228 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили самоходную артиллерийскую систему, семь автомобилей, 27 мотоциклов, миномет и 15 БпЛА; также повредили еще одну самоходную артиллерийскую установку.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Лозовая, Редкодуб, Грековка, Екатериновка, Ямполовка и Зеленая Долина. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах Константинополя, Богатыря, Свободного Поля, Ровнополя, Новополя и Зеленого Поля.

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На Курском направлении произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых три продолжаются. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 16 управляемых бомб, совершил 211 артиллерийских обстрелов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

На Торецком направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Северском направлении враг 10 раз атаковал вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, два боестолкновения остаются незавершенными.

На Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили шесть атак, два боестолкновения в настоящее время продолжаются. От ударов российских УАБов пострадала Константиновка.

На Ореховском направлении защитники отбили пять атак противника в районах Щербаков, Степного и Малых Щербаков, еще одно боестолкновение продолжается.

Враг трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска и в сторону Строевки.

Потерями закончились две попытки оккупантов вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Купянском направлении враг совершил одну попытку наступления вблизи Загрызово.