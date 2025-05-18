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Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст у Нью-Йорку: близько 20 постраждалих

Іван Д'яконовНеділя, 18 травня 2025, 06:56
Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст у Нью-Йорку: близько 20 постраждалих
Фото: X / FDNY

У Нью-Йорку вітрильне навчальне судно Військово-морських сил Мексики "Куаутемок" врізалося в нижню частину Бруклінського мосту, внаслідок чого постраждали близько 20 осіб.

Джерело: CNN

Деталі: За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, 19 пасажирів зазнали поранень унаслідок зіткнення вітрильника "Куаутемок" з нижньою частиною мосту. Четверо з них отримали серйозні травми. Мексиканський флот повідомив про 22 постраждалих, із яких 19 були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

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Повідомляється, що на борту перебували 277 пасажирів, усіх оперативно та безпечно евакуювали із судна.

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У зв’язку з інцидентом рух по Бруклінському мосту було тимчасово призупинено. За даними міської системи оповіщення про надзвичайні ситуації, міст залишався закритим приблизно 40 хвилин.

Наразі міська влада Нью-Йорка спільно з представниками мексиканського уряду вживає заходів для ліквідації наслідків інциденту та з’ясування обставин події.

надзвичайна подіяСША
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