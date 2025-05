Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст у Нью-Йорку: близько 20 постраждалих

У Нью-Йорку вітрильне навчальне судно Військово-морських сил Мексики "Куаутемок" врізалося в нижню частину Бруклінського мосту, внаслідок чого постраждали близько 20 осіб.

Джерело: CNN

Деталі: За словами мера Нью-Йорка Еріка Адамса, 19 пасажирів зазнали поранень унаслідок зіткнення вітрильника "Куаутемок" з нижньою частиною мосту. Четверо з них отримали серйозні травми. Мексиканський флот повідомив про 22 постраждалих, із яких 19 були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Повідомляється, що на борту перебували 277 пасажирів, усіх оперативно та безпечно евакуювали із судна.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl