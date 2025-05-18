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Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке: около 20 пострадавших

Иван ДьяконовВоскресенье, 18 мая 2025, 06:56
Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке: около 20 пострадавших
Фото: X / FDNY

В Нью-Йорке парусное учебное судно Военно-морских сил Мексики "Куаутемок" врезалось в нижнюю часть Бруклинского моста, в результате чего пострадали около 20 человек.

Источник: CNN

Детали: По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, 19 пассажиров получили ранения в результате столкновения парусника "Куаутемок" с нижней частью моста. Четверо из них получили серьезные травмы. Мексиканский флот сообщил о 22 пострадавших, из которых 19 были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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Сообщается, что на борту находились 277 пассажиров, всех оперативно и безопасно эвакуировали с судна.

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В связи с инцидентом движение по Бруклинскому мосту было временно приостановлено. По данным городской системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, мост оставался закрытым примерно 40 минут.

Сейчас городские власти Нью-Йорка совместно с представителями мексиканского правительства принимают меры для ликвидации последствий инцидента и выяснения обстоятельств происшествия.

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