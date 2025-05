Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке: около 20 пострадавших

В Нью-Йорке парусное учебное судно Военно-морских сил Мексики "Куаутемок" врезалось в нижнюю часть Бруклинского моста, в результате чего пострадали около 20 человек.

Источник: CNN

Детали: По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, 19 пассажиров получили ранения в результате столкновения парусника "Куаутемок" с нижней частью моста. Четверо из них получили серьезные травмы. Мексиканский флот сообщил о 22 пострадавших, из которых 19 были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что на борту находились 277 пассажиров, всех оперативно и безопасно эвакуировали с судна.

BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.



The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl