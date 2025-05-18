Парусник ВМС Мексики врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке: около 20 пострадавших
В Нью-Йорке парусное учебное судно Военно-морских сил Мексики "Куаутемок" врезалось в нижнюю часть Бруклинского моста, в результате чего пострадали около 20 человек.
Источник: CNN
Детали: По словам мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, 19 пассажиров получили ранения в результате столкновения парусника "Куаутемок" с нижней частью моста. Четверо из них получили серьезные травмы. Мексиканский флот сообщил о 22 пострадавших, из которых 19 были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Сообщается, что на борту находились 277 пассажиров, всех оперативно и безопасно эвакуировали с судна.
BREAKING: A Mexican Navy sailboat crashed into the Brooklyn Bridge Saturday evening, according to the New York Police Department and the Mexican Navy.— ABC News (@ABC) May 18, 2025
The crash resulted in multiple injuries being reported, the NYPD said. https://t.co/eWusWKXA4g pic.twitter.com/4d21FrYfVl
В связи с инцидентом движение по Бруклинскому мосту было временно приостановлено. По данным городской системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, мост оставался закрытым примерно 40 минут.
Сейчас городские власти Нью-Йорка совместно с представителями мексиканского правительства принимают меры для ликвидации последствий инцидента и выяснения обстоятельств происшествия.