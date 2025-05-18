Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 18 травня 2025, 12:51

Новий Папа Римський Лев XIV у неділю, 18 травня офіційно зійшов на посаду, ставши першим американцем на чолі Святого престолу.

Джерело: "Європейська правда", AP

Деталі: У неділю відбулась інавгураційна меса Папи Лева XIV з нагоди початку його понтифікату.

Реклама:

На площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, а також низка світових лідерів, зокрема й президент України Володимир Зеленський, який прибув зі своєю дружиною Оленою.

Новий понтифік проголосив послання про єдність під час інавгураційної меси.

У своїй проповіді Лев XIV сказав, що хоче служити вірянам через два виміри папства: любов і єдність.

РЕКЛАМА:

"Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була єдність Церкви, знак єдності та причастя, який стане запорукою для примиреного світу", – зазначив він.

В ході церемонії Папа отримав символи папства – вовняну накидку на плечі і так званий "перстень рибалки".

69-річний Роберт Прево був обраний конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні.

Папа РимськийВатикан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоЗеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського
Росія запустила рекордні 273 БПЛА – вдалося збити майже третину
Мерц: Європа далека від того, щоб говорити про введення військ в Україну
Рубіо наголосив на неминучості нових санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в переговорах
Усі новини...
Папа Римський
Зеленський з дружиною прибули на інтронізацію Папи Римського
Зеленський візьме участь в інавгураційній месі Папи Римського у Ватикані
Списки українських військовополонених передали Папі Римському Льву XIV
Останні новини
13:22
фотоЗеленський і Венс обмінялися рукостисканням у Ватикані
13:11
Поліція: У ТЦК Харкова чоловік покінчив життя самогубством
13:03
Мелоні подякувала Папі, який запропонував Ватикан для переговорів Україна-РФ
12:51
Новий Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол
12:36
Приналежність до ЛГБТ+ та захоплення росіянкою Нетребко: що відомо про переможця Євробачення-2025
12:27
ГУР: Кремль активізував спецоперацію "Двійник" у Польщі
12:12
футболСпортивна історія дня. Як "Барселона" не виграла Лігу чемпіонів, але її точно пам'ятатимуть
12:12
Акторка Анджеліна Джолі під час промови в Каннах згадала українську письменницю Вікторію Амеліну
12:08
США втратили бездоганний кредитний рейтинг вперше з 1917 року
11:53
фотоВ боях за Україну загинув латвієць
Усі новини...
Реклама:
Реклама: