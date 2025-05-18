Новый Папа Римский Лев XIV официально взошел на престол

Новый Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 18 мая официально взошел на должность, став первым американцем во главе Святого престола.

Источник: "Европейская правда", AP

Детали: В воскресенье состоялась инаугурационная месса Папы Льва XIV по случаю начала его понтификата.

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На площади Святого Петра в Риме собрались десятки тысяч людей, а также ряд мировых лидеров, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл со своей женой Еленой.

Новый понтифик провозгласил послание о единстве во время инаугурационной мессы.

В своей проповеди Лев XIV сказал, что хочет служить верующим через два измерения папства: любовь и единство.

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"Я хотел бы, чтобы нашим первым большим желанием было единство Церкви, знак единства и причастия, который станет залогом для примиренного мира", – отметил он.

В ходе церемонии Папа получил символы папства – шерстяную накидку на плечи и так называемый "перстень рыбака".

69-летний Роберт Прево был избран конклавом на второй день. Он был назначен кардиналом покойным Папой Римским Франциском в 2023 году. Он возглавлял управление Святого Престола, ответственное за отбор епископов по всему миру.